Ce SUPER JUCATORI ofera Barcelona la schimb pentru Neymar! Starul lui PSG e nemultumit de taierea salariilor si se apropie de revenirea mult visata

Neymar este mai aproape de revenirea la Barcelona pe zi ce trece.

Revenirea lui Neymar inca reprezinta un obiectiv pentru Barcelona, dar clubul catalan stie ca nu e usor.

Barcelona poate profita de relatia instabila intre PSG si Neymar dupa ce parizienii au scazut drastic salariile. Clubul catalan ia in calcul sa ofere un jucator la schimb plus o suma de bani, pentru a mai scadea din costurile transferului.

PSG este deschisa negocierilor in vara, cand Neymar va intra in ultimii 2 ani de contract. Griezmann, Umtiti sau Dembele sunt jucatorii care pot fi inclusi in aceasta tranzactie, anunta Sport.es.

Neymar isi doreste mult o revenire pentru a juca din nou alaturi de prietenul sau Messi. 105 goluri a inscris starul brazilian in perioada petrecuta pe Camp Nou, iar apoi s-a transferat la PSG in 2017 pentru suma record de 222 d milioane de euro.

