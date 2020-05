"Sunt mai bun decat Messi, Cristiano Ronaldo sau Neymar!" Cine e fotbalistul brazilian care are un EXCES de incredere si se compara cu greii fotbalului

Fotbalistul brazilian crede ca este peste cele trei staruri care domina fotbalul mondioal la ora actuala.

Edilson, fotbalistul brazilian care nu s-a remarcat la nivel de club, dar care are o Cupa Mondiala cu Brazilia in palmares, se compara cu greii fotbalului din acest moment si chiar crede ca are calitati peste Messi, Cristiano Ronaldo sau Neymar.

Edilson este campion Mondial in 2002, cand a jucat cu nationala Braziliei la turneul final din Coreea de Sud si Japonia. Atacantul a strans 21 de meciuri in nationala si a reusit sa marcheze sase goluri.

"Cand eram intr-o forma de varf, eram mai bun decat Neymar. Pentru ca Messi sa fie mai bun ca mine trebuie sa castige un Campionat Mondial. Ronaldo este doar forta, trage incontinuu din toate pozitiile. Eu sunt mai puternic.",a spus Edilson conform Mundo Deportivo.

Declaratiile sale nu se potrivesc deloc cu ce a facut de-a lungul carierei. Nu a castigat nici un Balon de Aur si nu a jucat la vreo echipa de top din Europa. Punctul maxim pe care l-a atins Edilson a transferul la Benfica in 1994. A evoluat doar 22 de meciuri pentru portughezi si a mai jucat la echipe precum Corinthians, Kashiwa, Flamengo, Al Ain, Vasco da Gam sau Cruzeiro.

