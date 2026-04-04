Lovitură în lupta pentru titlu după Atletico Madrid - Barcelona! Clasamentul din La Liga

Atletico Madrid și Barcelona au oferit o confruntare echilibrată și spectaculoasă în campionatul Spaniei. Catalanii s-au impus cu 2-1, în contextul în care au avut superioritate numerică din minutul 45+7, după eliminarea lui Nicolas Gonzalez.

Madrilenii au rezistat, în aceste condiții, deși Diego Simeone a trimis un prim 11 în care și-a menajat mai mulți titulari. Cele două formații se vor înfrunta pe 8 aprilie, de la 22:00, pe Camp Nou, în manșa tur din sferturile Ligii Campionilor.

Atletico Madrid a deschis scorul, în minutul 39, prin Giuliano Simeone, care a înscris singur cu Garcia, după o minge lungă livrată de Lenglet.

Trei minute mai târziu, catalanii au restabilit egalitatea prin Marcus Rashford. Englezul a transformat cu sânge rece, din careu, pasa livrată de către Olmo.

Soarta celor trei puncte a fost decisă abia în minutul 87. Robert Lewandowski a punctat cu umărul, după ce Musso a respins defectuos un șut expediat de Cancelo chiar în polonez.

Clasamentul din La Liga

În urma victoriei de pe Wanda Metropolitano, Barcelona a ajuns la 76 de puncte și s-a desprins în fruntea La Liga de principalele urmăritoare.

Real Madrid a rămas la 69 de puncte pe locul doi, după eșecul 1-2 din deplasarea de la Mallorca. Villarreal are 58 de puncte și un meci de disputat, iar Atletico Madrid ocupă poziția a patra cu 57 de puncte.