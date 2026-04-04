Lovitură în lupta pentru titlu după Atletico Madrid - Barcelona! Clasamentul din La Liga

Alexandru Hațieganu
Atletico Madrid - Barcelona, duel contând pentru etapa a 30-a din La Liga, s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 1-2. 

Atletico Madrid și Barcelona au oferit o confruntare echilibrată și spectaculoasă în campionatul Spaniei. Catalanii s-au impus cu 2-1, în contextul în care au avut superioritate numerică din minutul 45+7, după eliminarea lui Nicolas Gonzalez. 

Atletico Madrid - Barcelona 1-2, un derby echilibrat

Madrilenii au rezistat, în aceste condiții, deși Diego Simeone a trimis un prim 11 în care și-a menajat mai mulți titulari. Cele două formații se vor înfrunta pe 8 aprilie, de la 22:00, pe Camp Nou, în manșa tur din sferturile Ligii Campionilor. 

Atletico Madrid a deschis scorul, în minutul 39, prin Giuliano Simeone, care a înscris singur cu Garcia, după o minge lungă livrată de Lenglet. 

Trei minute mai târziu, catalanii au restabilit egalitatea prin Marcus Rashford. Englezul a transformat cu sânge rece, din careu, pasa livrată de către Olmo. 

Soarta celor trei puncte a fost decisă abia în minutul 87. Robert Lewandowski a punctat cu umărul, după ce Musso a respins defectuos un șut expediat de Cancelo chiar în polonez. 

Clasamentul din La Liga

În urma victoriei de pe Wanda Metropolitano, Barcelona a ajuns la 76 de puncte și s-a desprins în fruntea La Liga de principalele urmăritoare. 

Real Madrid a rămas la 69 de puncte pe locul doi, după eșecul 1-2 din deplasarea de la Mallorca. Villarreal are 58 de puncte și un meci de disputat, iar Atletico Madrid ocupă poziția a patra cu 57 de puncte. 

Echipele de start din Atletico Madrid - Barcelona

  • Atletico Madrid (4-4-2): Musso - Molina, Le Normand, Lenglet, Nicolas Gonzalez - Giuliano Simeone, Koke, Vargas, Baena - Griezmann, Almada
  • Rezerve: Esquivel - Bonar, J. Diaz, J. Alvarez, Gimenez, Hancko, Lookman, Puric, Ruggeri, Seidu, Sorloth
  • Antrenor: Diego Simeone
  • Barcelona (4-3-3): J. Garcia - Araujo, Cubarsi, G. Martin, Cancelo - Pedri, E. Garcia, Fermin - Yamal, Rashford, Olmo
  • Rezerve: Aller, Szczesny - Balde, Bardghji, Bernal, Casado, Espart, Gavi, Kounde, Lewandowski, Marques, F. Torres
  • Antrenor: Hansi Flick  
