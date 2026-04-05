Spaniolii l-au urecheat pe Lamine Yamal după gestul de la finalul meciului cu Atletico: ”E timpul să spunem lucrurilor pe nume”

Atletico Madrid - FC Barcelona s-a încheiat 1-2.

Cele două echipe s-au confruntat în etapa cu numărul 30 din primul eșalon al Spaniei, La Liga. La capătul celor 90 de minute ale meciului de pe ”Metropolitano”, catalanii s-au impus cu 2-1 și au înregistrat toate cele trei puncte.

Giuliano Simeone a deschis scorul în minutul 39, din pasa lui Clement Lenglet. Ulterior, Marcus Rashford a restabilit egalitatea în minutul 42, iar Nicolas Gonzalez a lăsat-o pe Atletico în inferioritate numerică în minutul 45+7 după ce a fost eliminat.

În actul secund, Robert Lewandowski a marcat golul victoriei în minutul 87, reușită la care singurul care nu s-a bucurat a fost puștiul-minune al catalanilor, Lamine Yamal.

Mai mult decât atât, s-a înfuriat și pe Hansi Flick, cu care nu vrut să dea noroc după meci, iar publicația spaniolă marca.com scrie că Lamine Yamal a gesticulat și către Jose Ramon de la Fuente, antrenorul cu portarii de la FC Barcelona.

”Ca fan al Barcelonei, aș spune că e timpul să spunem lucrurilor pe nume, Lamine ar trebui să se calmeze și să-și lase munca să vorbească în numele lui, în loc să facă toate aceste puerilități. Nu merită deloc”, a scris pagina de suporteri Barca Xtra pe rețelele sociale după Atletico Madrid - FC Barcelona.

Nici Hansi Flick nu l-a înțeles pe Yamal

Referitor la gesturile lui Lamine Yamal, Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a recunoscut că nici el nu și-a dat seama exact ce s-a întâmplat, însă a pus reacția jucătorului pe seama emoțiilor din timpul meciului.

Tehnicianul a ținut să puncteze că că Lamine a încercat în permanență să ajute echipa și a făcut tot posibilul pentru a marca al doilea gol, chiar dacă nu tot ce a făcut i-a ieșit perfect.

”Cred că... nu știu exact ce este, dar până la urmă, așa cum am spus și înainte, a fost multă emoție în joc. Și vreau să spun că Lamine a încercat totul ca să înscrie al doilea gol. Asta este perfect, asta este grozav. 

Și, desigur, nu totul a fost perfect, dar a încercat totul. Când primește mingea, este mereu disponibil, iar acesta este un lucru bun. Și, pentru mine, așa stau lucrurile”, a spus Flick după meci.

