Primul gol al confruntării a fost marcat de către Manu Morlanes în minutul 41. Mijlocașul gazdelor a speculat perfect un spațiu liber din centrul apărării și l-a învins pe Lunin fără probleme.

Real Madrid, încă un pas greșit în lupta pentru La Liga

Ca de obicei, cel mai periculos jucător al madrilenilor a fost Kylian Mbappe, aflându-se însă astăzi într-o zi lipsită de inspirație la finalizare. Francezul nu a putut să înscrie din șase șuturi trimise către poarta adversă.

Real Madrid a reușit cu greu să egaleze. Eder Militao a punctat cu o lovitură de cap, în minutul 88, după un corner executat de către Trent Alexander Arnold.

Efortul s-a dovedit a fi în zadar. Muriqi, în minutul 90+1, i-a penalizat pe un contraatac pe „Los Blancos”.

Eșecul s-ar putea dovedi decisiv pentru Real Madrid în lupta pentru titlu. Barcelona se poate desprinde la șapte puncte în fruntea La Liga, dacă o învinge în deplasare pe Atetico Madrid astăzi, de la ora 22:00.

