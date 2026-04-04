Primul gol al confruntării a fost marcat de către Manu Morlanes în minutul 41. Mijlocașul gazdelor a speculat perfect un spațiu liber din centrul apărării și l-a învins pe Lunin fără probleme.
Real Madrid, încă un pas greșit în lupta pentru La Liga
Ca de obicei, cel mai periculos jucător al madrilenilor a fost Kylian Mbappe, aflându-se însă astăzi într-o zi lipsită de inspirație la finalizare. Francezul nu a putut să înscrie din șase șuturi trimise către poarta adversă.
Real Madrid a reușit cu greu să egaleze. Eder Militao a punctat cu o lovitură de cap, în minutul 88, după un corner executat de către Trent Alexander Arnold.
Efortul s-a dovedit a fi în zadar. Muriqi, în minutul 90+1, i-a penalizat pe un contraatac pe „Los Blancos”.
Eșecul s-ar putea dovedi decisiv pentru Real Madrid în lupta pentru titlu. Barcelona se poate desprinde la șapte puncte în fruntea La Liga, dacă o învinge în deplasare pe Atetico Madrid astăzi, de la ora 22:00.
Echipele de start din Mallorca - Real Madrid
- Mallorca (4-4-2): Roman - Maffeo, Mascarell, Valjent, Moojica - Luvumbo, Samu Coosta, Morlanse, Darder - Torre, Muriqi
- Rezerve: Asano, Joseph, Kalumba, Kumbulla, Lato, Llabres, D. Lopez, Morey Bauza, Pichu Cuellar, Prats, A. Sanchez, Virgili
- Antrenor: Martin Demichelis
- Real Madrid (4-4-2): Lunin - Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras - Moran Ibanez, Camavinga, Tchouameni, Guler - Brahim Diaz, Mbappe
- Rezerve: Alaba, R. Asencio, Bellingham, Carvajal, Eder Militao, Fran, F. Garcia, G. Garcia, Mastantuono, Palacios, Pitarch, Vinicius Junior
- Antrenor: Alvaro Arbeloa