Joao Felix va fi împrumutat de Atletico Madrid! Este așteptat în Premier League 

Joao Felix (23 ani) a impresionat la Campionatul Mondial din Qatar. Atacantul lui Atletico Madrid a fost preferat de Fernando Santos (68 ani) în locul lui Rafael Leao (25 ani). Iar prestațiile portughezului au făcut-o pe Chelsea să forțeze aducerea sa în Anglia.

Potrivit jurnalistului specializat în transferuri, Fabrizio Ramano, Joao Felix va fi împrumutat de Atletico Madrid la gruparea de pe Stamford Bridge până în vara lui 2023. Londonezii vor achita 10 milioane de euro, urmând să fie stabilită și o clauză de cumpărare, între 70 și 75 de milioane de euro.

Chelsea are now in advanced talks to sign João Félix from Atlético Madrid on loan until June. Deal at final stages — no buy option clause discussed. ???????? #CFC

Fee will be more than €10m with salary covered and taxes. Talks accelerated after injuries and last game. pic.twitter.com/68q0hnG9CR