"El e SECRETUL Realului" Personajul controversat din staff-ul lui Solari. Anuntul zilei in Spania

S-a aflat secretul revenirii lui Real Madrid.

Campioana Europei a avut un sezon slab, cu multe probleme si cu o schimbare de antrenor. Julen Lopetegui a fost demis, iar in locul sau a fost promobat Santiago Solari de la echipa a doua. "Stati linistiti, o sa zburam in februarie", a fost mesajul jucatorilor in luna decembrie.

AS a aflat pe ce se bazau ei atunci. Solari nu a fost singura modificare importanta de pe banca. Alaturi de el a revenit si preparatorul fizic Antonio Pintus, omul de incredere al lui Zidane in perioada in care echipa a cucerit Champions League de trei ori la rand.

Pintus are un trecut controversat, fiind preparatorul fizic al lui Juventus in 1997, cand medicul echipei ii dopa pe jucatori cu EPO. Asta a fost stabilit de curtea Suprema din Italia in 2007, insa atat medicul cat si directorul lui Juve de atunci, Antonio Giraudo au castigat la apel. O umbra de suspiciune a ramas asupra lor, iar aceasta l-a urmarit si pe Antonio Pintus de-a lungul carierei sale.

In luna decembrie, ziarul Der Spiegel obtinea documente care aratau ca Sergio Ramos a incalcat de doua ori regulile antidoping, fara ca fotbalistul sa fie pedepsit. Inevitabil, presa din Spania si-a amintit de trecutul controversat al preparatorului fizic de la Real Madrid.

Chiar jucatorii lui Real Madrid au acuzat pregatirea fizica in momentul venirii lui Zidane in 2016, dar Pintus a fost adus la cererea francezului, si el jucator la Juventus in 1997.

Lopetegui si-a adus propriul preparator fizic in vara, pe Oscar Caro, iar Pintus a facut in pas in spate, insa acum a revenit, iar jucatorii lui Solari arata deja mult mai bine. Real Madrid a inceput sa revina pe finalul partidelor, ceea ce nu s-a mai intamplat din luna august a anului trecut, scrie AS.Com.

"Secretul e Pintus", scrie AS.com.