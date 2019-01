Meci de poveste in Cupa Spaniei! Doua rasturnari de scor si un gol fabulos al lui Ramos: Real castiga o partida spectaculoasa cu Girona

Real Madrid a castigat mansa tur a sferturilor de finala ale Cupei Spaniei dupa 4-2 cu Girona.

Meciul a inceput promitator pentru oaspeti care au deschis scorul prin Lozano in minutul 7. Lucas a egalat in minutul 18, iar "galacticii" au intors scorul pana la pauza dupa reusita din penalty a lui Ramos din minutul 42.

Sergio Ramos a marcat spectaculos, prin "panenka". Este al saptelea penalty pe care fundasul Realului il transforma printr-un asemenea procedeu. In total, Ramos a marcat de 14 ori in cariera de la 11 metri.

Sergio Ramos panenka to make it Real Madrid 2-1 just before HT. This guy. pic.twitter.com/YUzX0rV0Rp — Brendy Boyle (@BrendyBoyle) January 24, 2019

In repriza a doua, spectacolul a continuat. Girona a egalat in 66, tot dintr-un penalty, prin Granell. Ramos a lovit inca o data, in minutul 77, iar Benzema a stabilit scorul final in minutul 80.