Dani Carvajal se apropie de finalul contractului, iar rolul său în echipă a scăzut drastic în ultimele luni.

Conform informațiilor apărute în presa spaniolă, tensiunile din vestiar sunt tot mai evidente.

După cum Sport.ro a anunțat în luna martie, plecarea lui Carvajal în această vară pare tot mai probabilă.

Din frustrare, Dani Carvajal a „rupt” un tânăr din academie

Carvajal a bifat doar 18 meciuri în acest sezon și a fost tot mai des rezervă. În meciurile recente, inclusiv cu Mallorca sau în duelul din Liga Campionilor cu Bayern, a rămas pe bancă.

Nemulțumirea lui Carvajal a generat tensiuni în vestiar. Potrivit Marca, fundașul a avut chiar un conflict cu preparatorul fizic Antonio Pintus. Mai mult, în timpul unui antrenament, și-a pierdut calmul și a avut o intrare dură asupra tânărului Víctor Valdepenas.

Incidentul a avut consecințe serioase. Jucătorul din Castilla a suferit o accidentare la genunchi și va lipsi aproximativ o lună. „A fost o intervenție foarte violentă”, au relatat martorii citați de presa spaniolă.