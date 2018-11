BOMBA! Acuzatii grave de DOPAJ pentru Real Madrid! Numele lui Zidane apare in dezvaluiri SOCANTE!

Fotbalul european e zguduit de noi dezvaluiri marca Football Leaks.

Hackerii care au spart emailurile UEFA au dezvaluit un test antidoping picat de Sergio Ramos chiar inainte de finala Champions League din 2017. Substanta injectata de medicul Realului in jucator este acceptata de UEFA, daca forul european este instiintat inainte de utilizare, lucru ce nu s-a intamplat. UEFA i-a iertat pe madrileni, care au castigat Champions League de trei ori la rand in ultimii 3 ani.

Marii rivali ai celor de la Madrid, catalanii, anunta azi suspiciuni grave legate de Real in perioada in care Zidane a fost antrenor. Motivul? Preparatorul fizic al antrenorului francez este cel care s-a ocupat si de Juventus in perioada 1994-1998, cand s-a dovedit ca italienii erau dopati cu EPO.

Numele preparatorului este Antonio Pintus si a fost adus de Zidane la Real Madrid in vara lui 2016, cand francezul a semnat contractul permanent de antrenor al madrilenilor.

Un tribunal din Italia a decis in 2007 ca marea echipa a lui Juventus din anii '90, una ce disputa trei finale Champions League la rand, era dopata sistematic cu EPO. Si Zidane a facut parte din acea echipa, din 1996, cand a fost transferat de la Marseille. Medicii echipei de atunci au scapat nepedepsiti, deoarece tribunalul din Italia a considerat ca fapta s-a prescris!

20 de ani mai tarziu, numele lui Pintus se leaga de un nou scandal de dopaj, in care este implicat chiar capitanul lui Real Madrid, Sergio Ramos. Acesta a facut dus inaintea unui test din 2017 dupa meciul cu Malaga, fapt interzis de UEFA, iar apoi a picat testul cu dexametazona la finala Champions League de la Cardiff, lucru nedeclarat de catre medicul echipei. UEFA i-a cordat doar o mustrare doctorului de la Real Madrid, care a acuzat emotiile de la finalul victoriei cu Juventus, 4-1.

Pintus a plecat de la Real Madrid in aceasta vara de la Real impreuna cu Zidane, dupa o noua victorie in finala Champions League, contra lui Liverpool, scor 3-1.

Sergio Ramos a negat vehement acuzatiile facute de ziarul german Der Spiegel, care a publicat si actele din emailurile schimbate de UEFA cu Real Madrid si cei implicati.

"1. Malaga, aprilie 2018: dupa meci, mi s-a cerut sa particip la testul antidoping. Cel care se ocupa de control mi-a permis sa fac dus, desigur, in prezenta lui, apoi am facut testul si totul a decurs bine, la fel ca in orice alt caz. 2. Cardiff, iunie 2017: au primit un tratament din partea medicilor clubului. Lucrurile s-au lamurit, asa cum rezulta din raportul formal dintre institutii", spune Ramos in comunicat.