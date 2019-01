Asa ceva nu s-a mai vazut in fotbal: CLAUZA INCREDIBILA pusa de Barca in contractul lui De Jong! Singura echipa la care nu se poate transfera: nu e Real Madrid

Barcelona "l-a blindat" pe Frenkie De Jong.

Tanarul olandez in varsta de 21 de ani a semnat cu Barcelona, insa va putea juca efectiv abia din sezonul urmator. Barcelona a platit 75 de milioane de euro pentru De Jong, iar alte 11 milioane de euro vor intra in conturile lui Ajax sub forma de bonusuri.

Potrivit AS, Barcelona a facut toate eforturile pentru a se asigura ca nu se va mai repeta "episodul Neymar". Astfel, in contractul lui Neymar apare o clauza de "penalitate" in valoare de 400 de milioane de euro, suma ce ar urma sa fie platita in cazul in care jucatorul va ajunge la PSG.

Clauza pusa de Barcelona este una atipica pentru fotbalul la nivel inalt in sensul ca "interzice" in mod explicit transferul unui jucator la un anumit club.

PSG l-a dorit pe Frenkie de Jong inca din vara, insa olandezul a ales sa semneze in cele din urma cu Barcelona.