INCASARI RECORD pentru Real Madrid! "Galacticii" se uita de sus la PSG si City: sumele sunt uriase

Real Madrid a redevenit numarul 1 in clasamentul celor mai bogate cluburi din lume.

"Galacticii" au obtinut venituri de 760 de milioane de euro in sezonul 2017-2018 si a revenit pe prima pozitie in clasamentul cluburilor cu cele mai mari incasari. Este pentru a 12-a oara cand Real ocupa aceasta pozitie in clasamentul realizat de Deloitte.



Barcelona se afla pe locul secund, cu 700 de milioane de euro, in timp ce Manchester United a picat pana pe locul 3 cu 675 de milioane de euro. Manchester City, cu 576 de milioane de euro ocupa abia pozitia a cincea, in timp ce PSG se afla pe locul 6 cu 549 de milioane de euro.