Un fost antrenor de la Real Madrid avertizeaza! "Marcelo se ingrasa daca nu joaca" Ce mesaj are pentru Santiago Solari!

Santiago Solari a luat mai multe decizii surprinzatoare in ultima perioada.

Marcelo si-a pierdut locul de titular la Real Madrid si nu este multumit cu situatia actuala. Brazilianul nu a mai jucat de pe 6 ianuarie, de la infrangerea suferita acasa, scor 2-0, contra lui Real Sociedad. Sergio Reguilon pare ca este acum favoritul lui Solari.

Bernd Schuster, antrenorul lui Real Madrid in perioada 2007-2008, il avertizeaza pe actualul tehnician de problemele pe care Marcelo le poate intampina daca nu va fi folosit.

"In fiecare echipa sunt trei sau patru jucatori care au probleme cu greutatea, iar in timpul in care eu am fost acolo, Marcelo era unul dintre ei. Se ingrasa foarte usor, trebuie sa fii atent si sa il mentii la un nivel inalt, mai ales atunci cand este accidentat", a spus Schuster.

Fostul antrenor de la Real a vorbit si despre tensiunea dintre Santiago Solari si Isco, afirmand ca tehnicianul "galacticilor" are un motiv bine intemeiat pentru aceasta decizie: "Ceva foarte grav s-a intamplat daca Solari nu il mai considera pe Isco titular incontestabil".

FC Barcelona l-a adus pe Kevin-Prince Boateng pe Camp Nou, insa Benrd Schuster nu este deloc surprins de transferul atacatnului de 31 de ani. "Nu am fost surprins cand am auzit de Boatend. Cred ca poate aduce un plus de experienta si stie ca va fi rezerva. Este bine pentru antrenor si nu va crea probleme", a concluzionat fostul international german.