Dupa un an de absenta, Pique REVINE la nationala Spaniei! "Nu sunt prieten cu Ramos". Cand se intoarce pe teren 

Gerard Pique s-a retras in urma cu un an de la nationala Spaniei.

Fundasul Barcelonei a oferit un interviu pentru El Larguero in care a vorbit despre planurile sale de viitor. Retras in urma cu un an de la nationala, Pique isi planuieste revenirea intr-un moment important. Catalanul a vorbit si despre rivalitatea cu Real Madrid.

"Cand imi dau jos echipamentul, nu am nicio problema cu cei de la Real. Ma inteleg foarte bine cu Nacho, Lucas Vazquez. Nu sunt prieten cu Sergio Ramos, insa il respect mult. Parerea mea este ca nu ar fi trebuit sa se amane "El Clasico". De cand ma stiu nu a existat violenta pe vrun stadion din Spania. Cine garanteaza ca pe 18 decembrie nu se va intampla ceea ce au incercat ei sa evite?

Sa joci un Barcelona - Real Madrid miercurea, nu este cel mai bun lucru pentru fotbalul spaniol", a declarat Pique.

Unul dintre capitanii Barcelonei a vorbit si despre plecarea lui Neymar de la Barca, revenirea lui pe Camp Nou si relatia lui Messi cu Griezmann.

"Messi si Griezmann se inteleg foarte bine. Inca un exemplu ca totul este mult prea magnificat. Se inteleg asa cum se inteleg Messi si Dembele, sau Messi si Villa, in acea perioada. Relatia lor este buna.

I-am spus lui Neymar cand a plecat: "te duci intr-o inchisoare de aur". Are poarta deschisa la noi. Vrea sa se intoarca la Barcelona", a spus Pique.

Revine la nationala Spaniei

Pique s-a retras de la nationala anul trecut, insa ia in considerare o revenire.

"Anul trecut a fost unul dintre cei mai buni ani ai carierei mele si are legatura cu faptul ca am renuntat la nationala. Picioarele imi multumesc, am avut ocazia sa ma deconectez, ceea ce aveam nevoie.

Ramos si Pique la Jocurile Olimpice? Nu se stie niciodata. In viata nu trebuie sa spui niciodata", a declarat fundasul Barcelonei pentru sursa citata.

