S-a aflat unde MERGE DE FAPT Zlatan Ibrahimovic! Ce a vrut sa spuna cu "Ma intorc in Spania!"

Zlatan Ibrahimovic i-a facut sa viseze pe fanii spanioli cu ultima sa postare de pe Instagram.

"Buna ziua, Spania! Ghiciti ce?! Ma intorc!", le-a spus Zlatan milioanelor sale de urmaritori de pe retelele de socializare.

Presa din Spania a incercat sa afle pentru ce echipa din La Liga va juca Zlatan, insa au descoperit ca totul n-a fost decat o actiune de marketing a suedezului. Irahimovic a 'semnat' cu G2, echipa de Esports a lui Carlos Ocelote. Zlatan va face parte din echipa de League of Legends a lui Ocelote. :)

Zlatan isi incheie in decembrie contractul cu LA Galaxy, pentru care a jucat in MLS in ultimele sezoane (58 de meciuri, 53 de goluri marcate). Atacantul de 38 de ani e asteptat sa-si faca revenirea in Europa din ianuarie. Mai multe cluburi uriase din marile campionate il cauta sa-i ofere un contract. Zlatan, campion in Spania, Italia, Franta si Olanda, va face anuntul final in legatura cu destinatia sa pana la finalul lui noiembrie.