Dupa finala Copa del Rey, Barcelona pierde cel mai important transfer al verii! Vestea proasta pe care au primit-o catalanii

Barcelona a pierdut cu 2-1 finala Copa del Rey in fata Valenciei.

Barcelona nu a reusit tripla in acest sezon, insa nu a putut sa-si adjudece nici cele doua trofee interne. Elevii lui Ernesto Valverde au ramas doar cu titlul in La Liga in acest sezon si au fost invinsi in finala Copa del Rey de Valencia.

Lionel Messi a inscris, insa golul sau nu a mai fost suficient de aceasta data.

Vestile proaste nu se opresc, insa, pentru catalani. Barcelona ar putea sa-l piarda pe unul dintre jucatorii cei mai asteptati pe Camp Nou in perioada de transferuri din vara. Matthijs de Ligt s-ar indrepta spre un transfer la Manchester United, scrie Marca.

Barcelona visa sa-l aduca pe De Ligt alaturi de coechipierul sau de la Ajax, ajuns deja la catalani, De Jong.

"Ar fi minunat sa joc in aceeasi echipa cu De Jong", spunea De Ligt la ceremonia de decernare a premiilor campionatului olandez.

In ciuda acestei declaratii, Matthijs de Ligt este aproape sa semneze cu Manchester United. Englezii sunt gata sa-i ofere un salariu de 14 milioane de euro, iar catalanii nu ar fi dispusi sa participe la o "licitatie" pentru jucatorul olandez.