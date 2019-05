Primul jucator de MILIOANE care pleaca de la Barcelona in aceasta vara! Surpriza: Tottenham e gata sa plateasca banii!

Barca face rost de bani pentru transferuri.

Pentru a putea sa cumpere, trebuie mai intai sa vanda in aceasta vara. Primul jucator de care se desparte campioana La Liga: brazilianul Malcom. Fotbalistul adus de la Bordeaux acum un an e disponibil, a anuntat clubul. Cel mai clar interes vine de la finalista Champions League - Tottenham. Malcom nu s-a impus in primul 11 al Barcelonei, dar si-a pus amprenta pe joc in majoritatea partidelor in care a fost folosit. Barcelona crede ca nu va avea probleme sa-si recupereze cele 40 de milioane de euro investite in transferul sau, acum un an.

Malcom are 23 de aparitii si 4 goluri marcate pentru Barcelona in toate competitiile, in acest sezon.