Cifrele lui Messi la finalul sezonului au fost dezvaluite! E IREAL ce a facut argentinianul la Barcelona

Sezonul lui Lionel Messi la Barcelona s-a incheiat cu o noua dezamagire.

Argentinianul a pierdut si finala Copa del Rey alaturi de coechipierii sau, dupa ce echipa catalana a fost invinsa de Valencia cu 2-1.

Este finalul unei campanii in care Barcelona lui Ernesto Valverde spera sa faca tripla. In cele din urma, catalanii s-au ales doar cu trofeul La Liga.

Cu toate ca echipa sa a ratat cele mai importante obiective, Lionel Messi a avut un nou sezon fabulos din punct de vedere individual.

El este in continuare favorit la castigare Balonului de Aur in acest an.

CIFRELE FINALE ALE LUI MESSI IN SEZONUL 2018/2019

Lionel Messi a castigat deja Gheata de Aur cu cele 36 de goluri marcate in La Liga. Este a sasea oara cand argentinianul reuseste acest lucru.

In toate competitiile, el a inscris de 51 de ori in 49 de meciuri. De asemenea, a avut si 19 pase decisive, ceea ce insemna ca a contribuit, in total, la 70 de goluri inscrise de Barcelona in acest sezon.

Nu doar ca a fost golgeterul Barcei in acest sezon, ci a fost si cel mai bun creator de ocazii, cu 46 de situatii de gol create.

Asadar, Lionel Messi nu ar trebui sa fie pus la zid pentru esecul Barcelonei in fata celor de la Liverpool sau a celor de la Valencia.