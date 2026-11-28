Campioana Steaua Bucureşti a învins vineri, în faţa propriilor fani, vicecampioana CSM Oradea, scor 11-10, în meci contând pentru etapa a VII-a a turului Superligii Naţionale la polo masculin.
Steaua - CSM Oradea 11-10, cu Andrei Neamțu MVP
Scorul pe reprize în derby a fost 2-4, 5-2, 3-2, 1-2.
”🤽 POLO PE APĂ
❤💙 Andrei Neamțu, după victoria fantastică în fața rivalilor din Oradea: 11-10.
Jucătorul nostru a fost în mare formă și a marcat 6 din cele 11 goluri ale roș-albaștrilor”, a postat Steaua București:
În etapa a VII-a se mai joacă partidele dintre Poli Cluj – CSM Mureşul, Dinamo Bucureşti – Rapid Bucureşti şi CSU Oradea – Sportul Studenţesc.
Sâmbătă seara este programat şi un meci restant din etapa a II-a, între CSM Oradea – Sportul Studenţesc.
Derby azi și în Ștefan cel Mare, Dinamo - Rapid
”🔴⚪ Etapa a VII-a | Jucăm acasă
🆚 CS Dinamo București – CS Rapid București
📅 Sâmbătă, 28 noiembrie, ora 20:00
📍 Bazinul Dinamo „Tolea Grințescu“
Încă o seară de polo în bazinul nostru. Intrarea e liberă, vă așteptăm să fiți alături de noi.
📺 Îl puteți urmări și live pe YouTube, @FRPoloTV
Hai, Dinamo! 🔴⚪”, a precizat pagina oficială Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București.