Jucătorul nostru a fost în mare formă și a marcat 6 din cele 11 goluri ale roș-albaștrilor” , a postat Steaua București:

❤💙 Andrei Neamțu, după victoria fantastică în fața rivalilor din Oradea: 11-10.

Campioana Steaua Bucureşti a învins vineri, în faţa propriilor fani, vicecampioana CSM Oradea, scor 11-10, în meci contând pentru etapa a VII-a a turului Superligii Naţionale la polo masculin.

În etapa a VII-a se mai joacă partidele dintre Poli Cluj – CSM Mureşul, Dinamo Bucureşti – Rapid Bucureşti şi CSU Oradea – Sportul Studenţesc.

Sâmbătă seara este programat şi un meci restant din etapa a II-a, între CSM Oradea – Sportul Studenţesc.

Derby azi și în Ștefan cel Mare, Dinamo - Rapid

”🔴⚪ Etapa a VII-a | Jucăm acasă

🆚 CS Dinamo București – CS Rapid București

📅 Sâmbătă, 28 noiembrie, ora 20:00

📍 Bazinul Dinamo „Tolea Grințescu“

Încă o seară de polo în bazinul nostru. Intrarea e liberă, vă așteptăm să fiți alături de noi.

📺 Îl puteți urmări și live pe YouTube, @FRPoloTV

Hai, Dinamo! 🔴⚪”, a precizat pagina oficială Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București.