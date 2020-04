Detaliul pe care nu il stia nimeni! Mourinho il ajuta pe Perez sa il aduca pe Mbappe la Real Madrid! Culisele unui transfer ISTORIC pe Bernabeu

Jose Mourinho poate contribui la transferul lui Mbappe la Real Madrid.

Real Madrid vrea sa il transfere cu orice pret pe Mbappe in aceasta vara, iar Florentino Perez ar putea sa stea la mana antrenorului de la Tottenham, Jose Mourinho.

Atacantii celor de la PSG, Mauro Icardi si Edinson Cavani, vor pleca in vara de la campioana Frantei, iar seicii clubului francez cauta un atacant de top. Tinta oficialilor de la PSG este Harry Kane, atacantul in schimbul caruia Tottenham vrea 100 de milioane de euro. In cazul in care Mourinho isi va da acceptul si il va lasa pe Kane sa plece, PSG ar putea sa il cedeze pe Mbappe la Real Madrid, iar cu banii obtinuti de pe urma celui mai valoros jucator din lume, campioana Frantei ar putea sa il aduca pe Kane.

Presa din Spania spune ca Real Madrid este pregatita sa ofere 120 de milioane in schimbul lui Mbappe, care nu are cele mai bune relatii cu antrenorul Thomas Tuchel si ar vrea sa plece de la PSG.