Anna Lewandowska (34 de ani) are o poveste de viață fascinantă.

"Tot ceea ce fac e legat de pasiunea mea pentru sănătate", obișnuiește să spună frumoasa Anna Lewandowska. Posesoare a "Centurii negre" în karate, nutriționist și antrenor de fitness, soția lui Robert Lewandowski își afirmă mereu cu tărie crezul: "Trebuie să schimb viețile oamenilor, încerc să-i fac să aibă o alimentație sănătoasă și înclinație spre sport".

Anna Lewandowska, atrasă de sporturile de contact

A absolvit Academia de Educație Fizică și Sport din Varșovia și a fost atrasă din copilărie de sporturile de contact. Și nu orice disciplină! Karate!

Publicul larg o cunoaște pe Anna Lewandowska drept soția golgheterului care a făcut istorie la Borussia Dortmund și Bayern Munchen, iar în prezent e idol pe Camp Nou, la FC Barcelona.

Și o mai etichetează și drept maestra în fitness, antrenor personal cu un capital de popularitate imens pe rețele sociale.

Anna Lewandowska e nutriționist, antrenoare de fitness și influencer, dar într-un sertar al sufletului ține cel mai mult la salba de medalii strânsă în arta marțială introdusă în 1922, în Okinawa (Japonia): karate.

Născută în Lodz, sportiva de 1,68 m a reușit să simtă în Dojo ("Locul iluminării" - sala de karate) gustul victoriilor în artele marțiale. A câștigat tot ce se putea câștiga în karate pe plan național, iar triumfurile din Polonia i-au deschis ușa către lotul național.

Anna Lewandowska, trei medalii la Mondialele de karate

Cum de o fată atât de frumoasă își poate canaliza toate orele libere pe antrenamente draconice, într-un sport dur? Întrebarea care i se adresa frecvent îi pisa creierul, dar Anna se alimenta cu încă un vagon de ambiție.

Nu a driblat niciodată școala și, chiar dacă se ducea cu cearcăne adânci la antrenamente, își folosea tot rezervorul de energie pentru a progresa. Componentă a clubului Pruszkow Karate, Anna a cucerit la Mondiale trei medalii și la Europene a urcat de șase ori pe podium. Ghidată în carieră pe principiul "cea mai mare înfrângere e renunțarea la visuri", karateka din Lodz își atingea obiectivul care i-a străfulgerat mintea pe când avea șase ani.

Anna Lewandowska și mesajul cel mai puternic

Sportul a educat-o și a învățat-o cum să-și împingă limitele la maximum. Dar a și învățat-o cum să ducă o viață sănătoasă și cum să nu se abată niciodată de la vechiul dicton latin Mens sana in corpore sano (Minte sănătoasă într-un corp sănătos).

În 2013 și-a luat diploma de nutriționist și, imediat, și-a lansat un blog, intitulat Healthy Plan by Ann.

Succesul a motivat-o.

În consecință, Anna Lewandowska și-a orientat atenția către a transmite din toate cunoștințele ei publicului larg. A publicat în 2014 cartea "Lead a Healthy and Active Life with Anna Lewandowska", în care le transmite cititorilor cum își pot schimba alimentația într-una sănătoasă. La puțin timp după a mai publicat o carte: Foods by Ann.

Sportul care i-a îndulcit sufletul i-a netezit drumul spre ceea ce e azi, nutriționist și antrenoare de fitness apreciată în lumea întreagă. Iar din lista "elevilor" săi nu lipsește nici soțul său, Robert Lewandowski.

Anna Lewandowska și Robert Lewandowski sunt căsătoriți din 2013

Anna Lewandowska și Robert Lewandowski sunt căsătoriți din iunie 2013. Anna și atacantul Barcelonei au două fiice, Klara (6 ani) și Laura (3 ani).

De multe ori, în pozele postate pe rețele sociale, în glumă sau (poate) în serios, Lewandowska face analogii cu sportul în care a performat.

"Ca întotdeauna 'desculț' - la fel cum 'mama-karate' m-a învățat. Ani de antrenament desculță", a scris Anna Lewandowska, alături de o poză care o înfățișa pe fiica sa, pe una dintre fiicele sale, Klara.