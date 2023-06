Anna Lewandowski are o poveste superbă de viață. Medaliată în karate, unde are și centură neagră, Anna s-a retras din karare în 2013, la scurt timp de la nuntă. De atunci, aceasta a devenit un antrenprenor de succes, nutriționist și antrenor de fitness.

Recent, Anna a fost ofertată să facă „saltul” în lumea artelor marțiale mixte și să încerce să evolueze în MMA. Chiar ea a recunoscut că s-a întâlnit cu Slawomir Peszko, proprietarul KSW, cea mai mare federație de MMA din Europa. Acesta i-a propus Annei să intre în competiție.

Anna Lewandowska, ofertată să intre în MMA! Cum a reacționat soțul său

Deși inițial a fost încântată de idee, Anna a recunoscut în cadrul unui podcast cum s-a desfășurat totul.

„A fost o situație amuzantă. Am băut o cafea cu patronul de la KSW și mi-a spus să încerc ceva nou. A calculat că sunt doi ani de pregătire, doi antrenori. I-am spus că prima dată vreau să vorbesc cu soțul meu”, a dezvăluit Anna Lewandowska conform eldesmarque.com.

Totodată, Anna a povestit că atacantul Barcei a aflat din presă despre subiect și jucătorul nu s-ar fi arătat încântat: „Am ieșit de la întâlnire și la o oră distanță a apărut această informație în presă. Soțul meu a aflat și m-a întrebat: 'Anna, ce faci? Ce înseamnă articolele astea?' Odată i-am zis lui Robert că dacă nu aș fi soția lui probabil aș participa la un astfel de eveniment”.

Anna Lewandowska, trei medalii la Mondialele de karate

Cum de o fată atât de frumoasă își poate canaliza toate orele libere pe antrenamente draconice, într-un sport dur? Întrebarea care i se adresa frecvent îi pisa creierul, dar Anna se alimenta cu încă un vagon de ambiție.

Nu a driblat niciodată școala și, chiar dacă se ducea cu cearcăne adânci la antrenamente, își folosea tot rezervorul de energie pentru a progresa. Componentă a clubului Pruszkow Karate, Anna a cucerit la Mondiale trei medalii și la Europene a urcat de șase ori pe podium. Ghidată în carieră pe principiul "cea mai mare înfrângere e renunțarea la visuri", karateka din Lodz își atingea obiectivul care i-a străfulgerat mintea pe când avea șase ani.

Anna Lewandowska și mesajul cel mai puternic

Sportul a educat-o și a învățat-o cum să-și împingă limitele la maximum. Dar a și învățat-o cum să ducă o viață sănătoasă și cum să nu se abată niciodată de la vechiul dicton latin Mens sana in corpore sano (Minte sănătoasă într-un corp sănătos).

În 2013 și-a luat diploma de nutriționist și, imediat, și-a lansat un blog, intitulat Healthy Plan by Ann.

Succesul a motivat-o.

În consecință, Anna Lewandowska și-a orientat atenția către a transmite din toate cunoștințele ei publicului larg. A publicat în 2014 cartea "Lead a Healthy and Active Life with Anna Lewandowska", în care le transmite cititorilor cum își pot schimba alimentația într-una sănătoasă. La puțin timp după a mai publicat o carte: Foods by Ann.

Sportul care i-a îndulcit sufletul i-a netezit drumul spre ceea ce e azi, nutriționist și antrenoare de fitness apreciată în lumea întreagă. Iar din lista "elevilor" săi nu lipsește nici soțul său, Robert Lewandowski.