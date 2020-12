Messi, un nou ATAC la adresa lui Bartomeu! "A incercat sa ma faca pe mine personajul negativ!" Ce a spus despre plecarea lui Suarez: "Ceea ce au facut mi s-a parut nebunesc!"

Lionel Messi a oferit un interviu pentru televiziune La Sexta.

Perioada trecuta de mercato Lionel Messi chiar si-a dorit sa paraseasca Barcelona si a trimis un burofax in care anunta clubul ce intentii are. Tatal argentinianului a incercat sa discute cu conducerea despre plecarea fiului sau de la Barca, dar acest lucru nu a fost posibil din cauza clauzei imense de reziliere in valoare de 600 de milioane de euro.

Intrebat daca ar retrimite burofaxul, Messi nu a stat deloc pe ganduri si a declarat ca fostul presedinte Bartomeu a incercat sa il faca pe el personajul negativ.

"Da, pentru ca este o modalitate de a oficializa ceea ce s-a intamplat. In ultimele 6 luni i-am spus presedintelui ca plec, dar el a spus 'nu' si am vrut sa oficializez ceea ce ii transmiteam.

Voi fi mereu recunoscator clubului. Tot ce mi-a dat clubul am castigat pe propriile puteri si am meritat totul ​​pentru ceea ce am facut. Apoi a venit momentul in care am crezut ca am finalizat un ciclu, ca merit o schimbare, ca trebuie sa plec. Stiam ca va fi un an de tranzitie, dar am vrut sa lupt in continuare pentru mai multe titluri, pentru trofeul Ligii Campionilor, pentru titlul de campion... Apoi au inceput toate necazurile, cu presedintele care a inceput sa filtreze lucrurile pentru a ma face sa arat ca personajul negativ din filme. Asta am simtit", a declarat starul argentinian pentru La Sexta.

Suarez a fost anuntat ca nu mai face parte din planurile lui Ronald Koeaman si a fost cedat gratis la Atletico Madrid. Messi nu a fost de acord cu acest lucru si i s-a parut o decizie nebuneasca.

"A fost o decizie foarte dificil de luat. Ajunsesem sa imi doresc sa parasesc clubul vietii mele... Nici familia mea nu a vrut sa se mute, copiii mei mi-au spus sa nu plec, dar asta am simtit in acel moment.

M-am decis inainte de plecarea lui Luis Suárez, dar ceea ce au facut mi s-a parut nebunesc, din cauza felului in care a plecat. A plecat gratuit si la o echipa care lupta pentru acelasi lucru ca noi", a adaugat Messi.

