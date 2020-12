"A fost cel mai bun din istoria acestui sport!" Cum comenteaza Pique posibila plecare a lui Messi de pe Camp Nou: "Ar fi foarte greu!"

Gerard Pique a fost unul dintre fotbalistii premiati la Globe Soccer Awards.

Fotbalistul a primit trofeul pentru intreaga cariera, iar dupa decernarea premiului a facut cateva declaratii. Pique a fost extrem de sincer in momentul in care a fost intrebat daca crede ca Messi va ramane sau va pleca de la Barcelona la finalul acestui sezon.

"Cred ca este o decizie pe care o va lua pe baza sentimentelor pe care le va avea in cursul acestui an. Stim cat de important este el ca jucator si ca persoana pentru Barcelona. Multi dintre noi avem o relatie excelenta cu el, deoarece am jucat impreuna multi ani. Ar fi foarte greu daca ar pleca.

Speram ca va ramane, dar este o decizie pe care trebuie sa o ia el singur. Leo si Cristiano sunt cei mai buni jucatori ai secolului 21, dar pentru mine Leo a fost cel mai bun din istoria acestui sport", a declarat Pique pentru SkySports.

Referitor la accidentarea pe care a suferit-o, fundasul catalanilor a declarat ca este optimist cu privire la momentul in care va putea reveni pe gazon.

"Sper ca recuperarea mea dupa accidentare va fi rapida si voi juca din nou luna viitoare. Sunt optimist in astfel de momente. Sunt clipe dificile, dar fiind aici la acest eveniment ma face sa ma simt mai bine si sper ca viata noastra va reveni la normal in cateva luni", a marturisit Gerard Pique.

