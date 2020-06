Cum se va imparti SACUL DE BANI luat de Barcelona pe Arthur! Ce suma va ajunge in Brazilia din cele 72 de milioane de euro

Arthur va incheia actualul sezon pe Camp Nou, dupa care va face pasul la Juventus. Barcelona nu este singura echipa care va incasa bani in schimbul mijlocasului.

Gremio, echipa care l-a lansat in fotbal pe Arthur, a pastrat un procent de 3.51% dintr-un transfer viitor al mijlocasului brazilian.

Potrivit Mundo Deportivo, brazilienii vor incasa 2.52 milioane de euro in urma tranzactiei, pe langa cele 31 de milioane pe care Barcelona le platea in 2018 in schimbul lui Arthur.

4 goluri a marcat Arthur in cele 72 de aparitii pentru Barcelona. Mijlocasul brazilian este evaluat la 56 de milioane de euro, conform Transfermarkt.