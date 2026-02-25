Nu a scăpat! Farul, sancționată pentru manifestările rasiste şi xenofobe

"FCV Farul Constanţa vs. FC Rapid 1923 SA - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD se sancţionează clubul FCV Farul Constanţa cu penalitate sportivă de 7.500 lei", se arată în soluţia comisiei publicată, miercuri, pe site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Articolele din Regulamentul Disciplinar pentru care a fost sancţionată gruparea constănţeană fac referire la "afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor".

Incidentele provocate de suporterii constănţeni au avut loc la meciul Farul - FC Rapid din etapa a 27-a a Superligii.

Comisia de Disciplină a FRF l-a sancţionat pe antrenorul formaţiei FC Argeş, Bogdan Andone, cu suspendare pentru două meciuri şi penalitate sportivă de 320 lei după eliminarea din partida cu Farul Constanţa din etapa a 28-a.

De asemenea, Mike Botuli Cestor, fundaşul formaţiei Metaloglobus, eliminat în partida cu FCSB din etapa a 28-a, a fost suspendat un meci şi a primit o penalitate sportivă de 740 lei.

Agerpres