BREAKING NEWS | Super-mutare pe piata transferurilor: Barcelona se DESPARTE de un jucator! Anuntul OFICIAL al catalanilor

Barcelona a anuntat oficial despartirea de un fotbalist.

Barcelona a anuntat oficial ca a ajuns la o intelegere cu Juventus pentru transferul lui Arthur la Torino.

Brazilianul va ramane pe Camp Nou pana la finalul acestui sezon, dupa care va face pasul la noua echipa, anunta site-ul oficial al catalanilor.

Juventus va plati in schimbul lui Arthur 72 de milioane de euro, plus alte 10 milioane din bonusuri.

Arthur o paraseste pe Barcelona dupa doar doi ani. In 2018 sosea de la Gremio, iar de atunci a adunat 72 de partide pentru catalani: 47 in La Liga, 10 in Copa Spaniei, 13 in Liga Campionilor si un meci in Supercupa Spaniei.

Patru goluri a marcat Arthur in toate competitiile pentru Barcelona, alaturi de care a castigat doua trofee: La Liga si Supercupa Spaniei in sezonul 2018 - 2019.

