După Roberto Firmino, încă un fotbalist de la Liverpool va pleca în vară. Anunțul făcut chiar de agentul jucătorului

După 26 de meciuri disputate, Liverpool a înregistrat 42 de puncte și se situează la șapte de primul loc care duce în grupele Champions League. Formația dirijată de Jurgen Klopp a obținut, în consecință, 12 victorii, șase rezultate de egalitate și opt înfrângeri.

Toamna trecută, Liverpool l-a prezentat oficial pe Arthur Melo, venit sub formă de împrumut de la Juventus. Brazilianul a suferit o accidentare, însă, și nu a bifat nicio apariție în echipamentul „cormoranilor” până acum.

Conform Transfermarkt, conducerea din Merseyside îl poate cumpăra la finalul înțelegerii definitiv pe Arthur Melo, pentru 37.5 milioane de euro, dar agentul fotbalistului, Federico Pastorello, a avut o reacție tranșantă cu privire la acest aspect.

„A fost ghinionist cu accidentările, Arthur a revenit acum, dar cred că se va întoarce la Juventus în iulie”, a spus impresarul brazilianului, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Arthur Melo will leave Liverpool at the end of the season, as expected — he’s returning to Juventus. Buy option clause won’t be triggered. ???? #LFC

“He’s been unlucky with injuries, Arthur is now back but I think he will return to Juventus in July”, agent Pastorello told Tmw. pic.twitter.com/ilfwYP96oU