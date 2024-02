Medicii echipei nu îl lasă pe antrenor să-și folosească starul brazilian pe durata unei întregi partide! 

Arthur Melo, starul brazilian al Fiorentinei, a ajuns într-o stare fizică atât de precară, încât antrenorul Vincenzo Italiano nu mai are curajul să-l țină pe teren pe durata întregului meci.

Doar două meciuri complete, în ultimele două luni

Staff-ul medical al clubului din Florența l-a atenționat pe Italiano că jucătorul brazilian suferă de o sensibilitate musculară, care poate duce foarte ușor la leziuni care să-l țină pe sud-american departe de gazon o perioadă mai îndelungată, în caz de suprasolicitare.

Așa se face că mijlocașul central a bifat 33 de prezențe (22 ca titular) în toate competițiile, în acest sezon, dar rareori a evoluat pe durata întregului meci. În ultimele două luni, Arthur a evoluat 90 de minute doar în partidele cu AS Roma (Serie A / 10 decembrie) și Napoli (semifinala Supercupei Italiei / 18 ianuarie), dar a fost indisponibil doar pentru confruntarea cu Lecce (2 februarie).

Clubul din Florența pare să fi reușit să găsească o soluție de compromis, pentru ca Arthur să poată fi util echipei, acesta negăsind aceeași înțelegere la Barcelona, Juventus sau Liverpool, unde fanii nu au înțeles de ce nu a jucat mai des.

Juventus a plătit 81 de milioane de euro Barcelonei pentru Arthur

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo (27 de ani) este născut la Goiania (statul brazilian Goias) și a fost legitimat la Gremio Porto Alegre (2015-2018), FC Barcelona (2018-2020), Juventus (2020-2022), Liverpool (2022-2023 / împrumutat) și Fiorentina (2023-2024 / împrumutat). El este jucătorul lui Juventus până în iunie 2026, care a plătit catalanilor 81 de milioane de euro pentru el, în 2020. Fiorentina are opțiune de cumpărare, la finalul acestui sezon.

Poate juca ca închizător sau mijlocaș central, iar valoarea sa de piață a scăzut până la 15 milioane de euro. Are 22 de selecții și 7 goluri pentru naționala Braziliei cu care a câștigat Copa America (2019), iar în palmares mai are titluri de campion și Supercupe în Spania și Italia, Copa Libertadores (2017), Recopa Sudamericana (2018) și Copa do Brasil (2016).

Foto - Getty Images