După plecarea definitivă a lui Philippe Coutinho la Aston Villa, pentru 20 milioane de euro și împrumutul lui Clement Lenglet la Tottenham Hotspur, FC Barcelona nu-l va mai avea în lot începând cu sezonul viitor pe Rey Manaj, care nu a bifat nicio partidă în tricoul catalanilor.

Rey Manaj a fost deja prezentat oficial la noul său club, Watford, care l-a primit cu brațele deschise pe atacantul albanez.

✍️ We're pleased to confirm the signing of Albania international striker Rey Manaj from Barcelona!

Welcome to Watford, Rey. ✌️