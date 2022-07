Sancho, Fred, Martial și Pellistri au marcat pentru Manchester United în amicalul din Thailanda, la debutul lui Erik ten Hag pe banca formației de pe Old Trafford.

Jurgen Klopp a folosit trei echipe diferite pe parcursul meciului, iar la Liverpool a debutat și Darwin Nunez, atacantul cumpărat de la Benfica, în schimbul sumei de 75 de milioane de euro (100 de milioane de euro, cu bonusuri incluse), care ar trebui să fie înlocuitorul lui Sadio Mane.

Intrat pe teren în minutul 62, Darwin Nunez a avut o șansă uriașă de a înscrie primul gol în tricoul lui Liverpool. Pe finalul jocului, Mohamed Salah a nimerit bara cu un șut din marginea careului, iar uruguayanul a șutat mult peste poartă din opt metri, deși portarul lui Manchester United era căzut pe gazon.

Darwin Nunez a fost autorul unei ratări importante și la un antrenament al lui Liverpool de dinaintea meciului cu Manchester United. Videoclipul cu un șut mult peste poartă din poziție foarte bună a fost postat pe rețelele sociale, iar mai mulți fani s-au grăbit să-l critice pe cel care poate costa 100 de milioane de euro.

"Am fost păcăliți", "Noroc că-l avem pe Jota", "Aduceți-l înapoi pe Mane", "Pentru asta am plătit 100 de milioane de euro?" sau "E următorul Andy Carroll" au fost câteva dintre comentariile fanilor de pe Twitter, conform Daily Mail.

This the 100m player we paid for? pic.twitter.com/79qYbqUCdN