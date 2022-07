Mijlocașul francez a mai trecut pe la Juventus, în momentul în care echipa under 21 a lui Manchester United l-a cedat pe fotbalist în Serie A.

Patru ani mai târziu, în 2016, Pogba a fost dorit înapoi pe Old Trafford, iar prețul nu a fost unul mic. 105 milioane de euro a trebuit să scoată conducerea "diavolilor roșii" din buzunar pentru readucerea francezului la club.

Acum, Paul Pogba a mărturisit de ce nu a mers bine în Premier League și unde îi era gândul. Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano l-a citat pe fotbalist pe rețelele social media, care s-a arătat nemulțumit de perioada petrecută în eșalonul de elită englez.

„Am tot vorbit cu Max Allegri chiar și atunci când eram în Manchester. Am primit multe oferte, dar inima mea a spus Juventus: Voiam doar să revin aici.

Am avut multe probleme în Manchester, cum ar fi accidentările, mulți antrenori schimbați și poziția din teren”, au fost cuvintele lui Paul Pogba.

