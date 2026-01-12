GALERIE FOTO Cine este și cu ce se ocupă Carlota Ruiz, soția noului antrenor de la Real Madrid. Cei doi se iubesc din adolescență și au patru copii

Cine este și cu ce se ocupă Carlota Ruiz, soția noului antrenor de la Real Madrid. Cei doi se iubesc din adolescență și au patru copii
Real Madrid a anunțat despărțirea de Xabi Alonso la o zi după finala Supercupei Spaniei, pierdută în fața Barcelonei, scor 2-3, iar madrilenii au decis să meargă pe o variantă internă pentru banca tehnică. 

Carlota RuizAlvaro ArbeloaReal Madrid
Noul antrenor al „galacticilor” este Alvaro Arbeloa, fost fundaș al clubului și produs sută la sută al academiei „La Fábrica”, aflat la prima experiență ca principal al primei echipe.

Arbeloa se iubește cu Carlota Ruiz. Cei doi s-au căsătorit în 2009

Dincolo de cariera sa sportivă, Arbeloa are o viață personală extrem de stabilă. Spaniolul este căsătorit din 2009 cu Carlota Ruiz, femeia alături de care se află încă din adolescență. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care erau elevi, la Zaragoza.

Carlota Ruiz este licențiată în Logopedie și Magisteriu, fiind calificată ca profesor de învățământ primar. De-a lungul timpului a avut și câteva apariții ca model, colaborând punctual cu branduri, însă a preferat mereu o viață departe de lumina reflectoarelor. Prioritatea sa rămâne familia, Carlota ocupându-se de creșterea celor patru copii ai cuplului: Alba, Raul, Vega și Ines. Familia Arbeloa locuiește în momentul de față în capitala Spaniei, la Madrid.

