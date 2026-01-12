În ziua în care Real Madrid a decis să se despartă de Xabi Alonso, presa iberică a analizat cifrele antrenorului spaniol, dezvăluind un paradox statistic neașteptat: antrenorul basc are exact același bilanț după 34 de meciuri pe care l-a avut Hansi Flick la Barcelona în sezonul trecut, chiar dacă percepția publică este complet diferită.



Lumea fotbalului a fost zguduită de vestea plecării lui Xabi Alonso de pe Santiago Bernabeu, după mai puțin de un an de mandat. Deși despărțirea pare abruptă, jurnaliștii de la Marca au pus cifrele pe masă și au descoperit o simetrie bizară. În cele 34 de partide în care a condus „albii”, Alonso a înregistrat 24 de victorii, patru remize și șase înfrângeri.



Linia de clasament este trasă la indigo cu cea a neamțului Hansi Flick în același moment al stagiunii precedente, pe când antrena rivala de moarte, Barcelona. Totuși, contextul înfrângerilor a cântărit greu în decizia lui Florentino Perez. Eșecurile au venit pe toate fronturile și au fost dureroase: un 0-4 șocant cu PSG la Mondialul Cluburilor, pași greșiți în La Liga cu Atletico (2-5) și Celta (0-2), plus înfrângerile din Champions League cu Liverpool și Manchester City.



Picătura care a umplut paharul a fost finala Supercupei pierdută ieri în fața Barcelonei, un eșec care i-a fost fatal tehnicianului de 44 de ani.



Speranțe pentru Arbeloa? Exemplul catalan



Paradoxul subliniat de spanioli este că Real Madrid stă chiar mai bine în campionat în acest moment decât stătea Barcelona lui Flick anul trecut. Catalanii pierduseră cinci meciuri până în ianuarie și irosiseră 21 de puncte în primele 19 etape, în timp ce trupa lui Alonso a cedat doar 12 puncte în deplasare.



Alvaro Arbeloa, cel care preia acum frâiele echipei, are în față exemplul rivalilor. Barcelona a reușit o revenire spectaculoasă din ianuarie anul trecut, pierzând un singur meci până la finalul sezonului și cucerind titlul. Rămâne de văzut dacă șocul demiterii lui Alonso va produce același efect pe Santiago Bernabeu.

