Anunțul clubului de pe Santiago Bernabeu a venit a doua zi după ce Real Madrid a pierdut finala Supercupei Spaniei cu Barcelona cu scorul de 2-3.

Xabi Alonso nu primește niciun ban după despărțirea de Real Madrid

Inițial, Florentino Perez, legendarul președinte al lui Real Madrid, și-a manifestat susținerea față de Xabi Alonso, însă, 24 de ore mai târziu, a venit anunțul rupturii. La scurt timp după ce Real Madrid a anunțat despărțirea de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa a fost confirmat în funcția de antrenor principal al clubului de pe Santiago Bernabeu.

Interesant este însă modul în care s-a produs despărțirea de Xabi Alonso. În comunicatul clubului este menționat faptul că lui Xabi Alonso i-a fost reziliat contractul de comun acord. Acest lucru înseamnă că Real Madrid nu este obligată să îi plătească antrenorului clauza de reziliere de 15 milioane de euro a contractului care se întindea pe trei sezoane.

La această sumă se adaugă și cele 15 milioane de euro pe care Real Madrid le-a plătit celor de la Bayer Leverkusen în momentul în care l-a adus pe Xabi Alonso pe banca tehnică. Astfel, dacă rezilierea nu s-ar fi produs ”de comun acord”, Real Madrid ar fi rămas într-o ”gaură” de 30 de milioane de euro.

Comunicatul prin care Real Madrid a anunțat plecarea lui Xabi Alonso

”Real Madrid C. F. anunță că, prin acord reciproc între club și Xabi Alonso, s-a decis încheierea mandatului său de antrenor al primei echipe.

Xabi Alonso se va bucura întotdeauna de afecțiunea și admirația întregului madridism, deoarece este o legendă a lui Real Madrid și a reprezentat întotdeauna valorile clubului nostru. Real Madrid va fi mereu casa lui.

Clubul nostru îi mulțumește lui Xabi Alonso și întregii sale echipe tehnice pentru munca și dăruirea depuse în această perioadă și le urează mult succes în această nouă etapă a vieții lor”, au scris spaniolii în comunicatul oficial.

