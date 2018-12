CHAMPIONS LEAGUE | UEFA a ales cea mai tare echipa din toate timpurile! Messi si Ronaldo, colegi in atac! Primul 11

UEFA a facut echipa echipelor din Champions League.

Pe langa nominalizatii la echipa din acest an, UEFA a anuntat si cei 11 jucatori care fac parte din "Ultimate team of the year", selectionata celor mai buni jucatori din istoria Champions League.

Din echipa nu lipsesc nume de legenda precum Xavi, Iniesta, Puyol, Henry, Messi sau Ronaldo.

PRIMUL 11 UEFA: Casillas, Sergio Ramos, Pique, Puyol, Lahm, Gerrard, Xavi, Iniesta, Ronaldo, Messi, Henry.

Toti jucatorii au fost inclusi de cel putin 5 ori in cea mai buna echipa a anului de catre UEFA.