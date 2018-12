Lewandowski, peste Messi, Ronaldo si Neymar! Performanta incredibila a polonezului!

Clasamentul all time al marcatorilor din Liga Campionilor.

Atacantul lui Bayern Munchen, Robert Lewandowski, si-a consolidat pozitia de lider in clamasamentul golgheterilor din actuala editie Champions League, dupa ce a reusit o dubla in partida cu Ajax Amsterdam.

Polonezul a inscris 8 goluri in grupele Ligii Campionilor, cu doua mai mult decat starul Barcelonei, Lionel Messi, cel care nu a reusit sa marcheze in partida de marti seara, cu Tottenham. Surprinzator, Cristiano Ronaldo a inscris o singura data in acest sezon european, reusita sa venind in partida cu Manchester United de pe teren propriu, pierduta 1-2.

Clasamentul all time al marcatorilor din Liga Campionilor, incepand cu sezonul 1992-1993 (fara tururi preliminare):

1. Cristiano Ronaldo 121 goluri

2. Lionel Messi 106

3. Raul 71

4. Karim Benzema 59

5. Ruud van Nistelrooy 56

6. Robert Lewandowski 53

7. Thierry Henry 50

8. Zlatan Ibrahimovic 48

8. Andrei sevcenko 48

10. Filippo Inzaghi 46