Ronaldo l-a scos din sarite pe Dybala! Portughezul a STRICAT golul sezonului in Champions League! VIDEO

Calificata deja in optimi, Juventus a pierdut cu 2-1 in Elvetia, insa elevii campionii Italiei au castigat grupa.

Allegri nu si-a menajat vedetele, iar Ronaldo a incercat cu disperare sa inscrie. Portughezul a reusit insa sa-i strice lui Dybala ceea ce putea fi reusita sezonului in Champions League.

Un sut puternic trimis de la distanta de argentinian a intrat in poarta in prelungiri, insa Ronaldo se afla pe traiectorie si a incercat sa loveasca mingea cu capul. Pentru ca a atacat mingea din pozitie de offside, arbitrul a anulat reusita, spre dezamagirea lui Dybala, care incepuse sa se bucure deja.

Ronaldo deprived Dybala of what could have been the GOAL OF THE SEASON! pic.twitter.com/EoVYWiHzhM