Rasturnare de situatie in cazul casatoriei lui Ronaldo! Adevarul din spatele relatiei cu Georgina! Portughezul a spus TOT

Cristiano Ronaldo a tinut sa infirme zvonurile legate de nunta sa.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Ronaldo a facut o fetita cu Georgina si mai are trei copii proveniti din mame surogat. Cei doi ii cresc impreuna pe toti si locuiesc la Torino, insa portughezul neaga o eventuala casatorie cu partenera sa de viata. Ronaldo si Georgina au fost surprinsi la biserica Gran Madre di Dio din Torino, loc obisnuit pentru casatoriile celebritatilor din Italia.

Cu toate astea, Ronaldo spune ca a mers acolo doar ca sa se roage. "Nu avem niciun plan. Eu merg la biserica in fiecare saptamana. Sunt catolic si merg sa-i multumesc lui Dumnezeu pentru tot ce imi da. Nu cer pentru nimic, multumita lui Dumnezeu am de toate. Pur si simplu ii multumesc pentru ca imi protejeaza familia si prietenii. Schimb biserica in fiecare saptamana deoarece sunt multe la Torino si ai de unde alege. Un fotograf m-a vazut si credea ca o sa ma insor. In viitor nu stiu ce se va intampla, dar asta nu e in planurile mele acum", a spus Ronaldo in Gazzetta dello Sport.

Ronaldo si Georgina au o fetita impreuna, pe Alan Martina, nascuta in noiembrie 2017. Ronaldo il mai are pe Cristiano Jr de 8 ani si o pereche de gemeni din 2017 - toti cu mame surogat a caror identitate este necunoscuta.