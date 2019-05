Ronaldo il face PRAF pe Messi: "Cand castiga, castiga Messi! Cand pierde, pierd Valverde si Coutinho! Nu e corect"

Brazilianul Ronaldo critica atitudinea celor de la Barcelona dupa eliminarea rusinoasa din Champions League.

Conducator de club in Spania, brazilianul Ronaldo a fost prezent la meciurile Simonei Halep de la Madrid.

Fostul mare atacant de la Barcelona si Real Madrid spune ca si Messi este vinovat pentru ratarea calificarii in finala Champions League, dar antrenorul Valverde si jucatori precum Coutinho sunt cei criticati.



Ronaldo: Lui Messi i-au lipsit intensitatea, dorinta si inspiratia!



"Barcelona are o echipa mare, il au pe cel mai bun jucator din lume - Leo Messi. Dar acum se spune ca au pierdut Valverde, Coutinho... nu sii Messi. E o mare nedreptate pentru restul jucatorilor si pentru staff. Intensitatea celor de la Liverpool nu a fost surpriza pentru Barcelona, dar au avut si putin ghinion. In meciul tur a fost o performanta de gala pentru Messi, dar la returul de la Liverpool i-a lipsit intensitatea, dorinta si inspiratia", a spus Ronaldo, presedinte de club la Valladolid.

Schimbare de antrenor la Barcelona!

Sefii Barcelonei au alta parere fata de Ronaldo. Antrenorul Ernesto Valverde are sanse mari sa fie demis la finalul acestui sezon, chiar daca a cucerit titlul in La Liga si a dus echipa in finala Cupei Spaniei. Italianul Max Allegri e pe lista, dar si Pep Guardiola intr-o revenire surprinzatoare. Si Erik ten Hag, omul care a dus-o pe Ajax la 45 de minute de finala Champions League, e pe lista catalanilor.



