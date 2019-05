Coutinho, la un pas de plecarea de la Barcelona! Surpriza COLOSALA

Cel mai scump jucator adus vreodata de Barcelona este aproape de a pleca dupa doar un an si jumatate.

Venirea iminenta a lui Antoine Griezmann la FC Barcelona i-a semnat definitiv sentinta lui Philippe Coutinho. Mijlocasul brazilian, transferat de la Liverpool in ianuarie 2018, o va parasi pe Barca in vara, catalanii urmand sa economiseasca 25 de milioane de euro din clauzele existente in contractul semnat la transferul de la Liverpool.

Coutinho nu a reusit sa se ridice la inaltimea asteptarilor dupa transferul record pentru Barca, primind nota 0 de la Sport de Catalunya dupa partida din semifinalele UEFA Champions League pierduta cu 4-0 pe Anfield. "Nu este jucatorul Barcelonei" au scris catalanii dupa acel meci iar acest lucru poate deveni realitate.

Coutinho la PSG!

L'Equipe anunta ca Paris Saint-Germain este gata sa-l aduca pe Coutinho, mutare pe care si-o doreste foarte mult Neymar! Starul campioanei Frantei reprezinta unul dintre motivele pentru care cei de la PSG ar fi gata sa-l aduca pe Coutinho, dorind ca Neymar sa mai ramana cel putin inca un sezon in tentativa de a da lovitura in UEFA Champions League.

Agentul lui Coutinho, Kia Joorabchian, a inceput deja pregatirile pentru plecarea lui Coutinho de la Barcelona iar mutarea ar putea duce la o impacare intre Barca si PSG. Relatiile dintre cele 2 cluburi sunt extrem de reci dupa ce Barcelona l-a dorit pe Verratti in vara lui 2017 iar cei de la PSG au raspuns platind clauza de reziliere a lui Neymar de 222 de milioane de euro.