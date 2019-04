BARCELONA - MANCHESTER UNITED LIVE | Surpriza lui Valverde la returul cu United! De ce se tem catalanii de o noua surpriza uriasa a lui Solskjaer

Comentam impreuna JUVENTUS - AJAX si BARCELONA - MANCHESTER UNITED pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

Manchester United a pierdut meciul tur de pe Old Trafford, scor 0-1, iar totul se decide in Spania, pe Camp Nou. Cei de la United au sperante sa rastoarne rezultatul in conditiile in care au castigat in acest sezon de UEFA Champions League la Torino si Paris!

Menajati la partida de campionat cu Huesca, vedetele celor de la Barcelona vor reveni in primul 11 la partida de pe Camp Nou din aceasta seara - conform Mundo Deportivo, Ernesto Valverde pregateste o schimbare importanta fata de partida tur. Ousmane Dembele va intra din primul minut, in locul lui Philippe Coutinho.

De partea cealalta, Solskjaer este obligat sa modifice dupa suspendarea lui Luke Shaw, capitanul Ashley Young urmand sa revina pe flancul stang al apararii.

Iata echipele probabile:

Statistica de cosmar pentru Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer are in continuare probleme de lot. Norvegianul nu se va putea baza pe Bailly, Herrera, Shaw si Valencia.

Pe langa problemele de lot, Solskjaer se mai confrunta cu o statistica ingrijoratoare. Barcelona a incasat in aceasta editie de UEFA Champions League numai sase goluri, portarul Marc-Andre Ter Stegen fiind zidul din poarta catalanilor.

Barcelona a jucat in acest sezon de Champions League cu PSV, Tottenham, Inter, Lyon si Manchester United. Ter Stegen a fost in poarta Barcelonei in 51 de partide din Liga Campionilor, a incasat 46 de goluri si a incheiat 22 de partide fara gol primit.

Astfel, Manchester United va avea o misiune dificila pe Camp Nou, incercand sa intoarca rezultatul din meciul tur.