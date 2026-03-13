Thibaut Courtois sau Iker Casillas? Întrebarea legată de cel mai bun portar din istoria „Los Blancos” naște polemici printre fanii lui Real Madrid, dar și printre suporterii neutri ai fotbalului.

Opinia lui Alvaro Arbeloa

Alvaro Arbeloa a fost întrebat pe subiect la o conferință de presă. Antrenorul madrilenilor l-a avut coechipier pe „Sfântul” Iker la Real Madrid și la naționala Spaniei pe parcursul a mai multor ani.

Totuși, tehnicianul le-a răspuns jurnaliștilor fără să ezite. Arbeloa îl consideră pe Thibaut Courtois, actualul său elev, cel mai bun portar din istoria „Los Blancos”. Belgianul a avut o evoluție fantastică în victoria cu Manchester City (3-0).

Elogiu pentru Thibaut Courtois

„Am jucat alături de unii dintre cei mai buni portari din lume și au ajuns să fie considerați unii dintre cei mai buni din istorie.

Ce l-am văzut pe Courtois făcând, nu l-am văzut pe nimeni altcineva. Sunt sigur că avem în față cel mai bun portar din istoria lui Real Madrid”, a declarat Alvaro Arbeloa, la conferința de presă premergătoare meciului Real Madrid - Elche. Cele două echipe se vor înfrunta mâine, de la 22:00, în etapa a 28-a din La Liga.

de meciuri, de goluri primite și de partide cu poarta intactă a strâns Iker Casillas la Real Madrid. 327 de jocuri, 319 de goluri încasate și 128 de meciuri fără gol reprezintă statistica lui Courtois.

Record stabilit de Courtois în meciul cu Manchester City

Belgianul Thibaut Courtois a devenit portarul cu cele mai multe pase decisive din istoria Ligii Campionilor, record stabilit în succesul lui Real Madrid, scor 3-0, cu Manchester City.

În minutul 20 al partidei disputate pe 11 martie, goalkeeperul a oferit un assist spectaculos pentru golul de 1-0 marcat de Federico Valverde.

Cu ultima realizare, Courtois a strâns trei pase decisive de-a lungul carierei sale în competiția supremă. El i-a depășit astfel pe foștii portari Jose Francisco Molina și Oliver Kahn, ambii având la activ câte două realizări similare. Datele statistice au fost publicate de Opta Sport.

Dintre cele trei pase decisive din palmaresul său european, două au fost oferite de portarul belgian chiar în actualul sezon.

Manșa retur a confruntării din optimile de finală se va disputa marți, 17 martie, pe stadionul Etihad din Manchester.