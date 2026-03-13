Campioană în sezonul precedent, Liverpool a dezamăgit în actuala stagiune, în contextul în care, în vară, a investit o sumă uriașă pentru transferuri: aproximativ 500 de milioane de euro pentru jucători precum Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Alexander Isak, Hugo Ekitike sau Florian Wirtz.

Rezultatele n-au fost pe măsura așteptărilor, iar Liverpool riscă să piardă chiar și prezența în sezonul următor din UEFA Champions League. În paralel, în birouri se pregătește campania de transferuri din vară, cu un jucător de la Real Madrid în capul listei.

Eduardo Camavinga e dorit de Liverpool în vară

Eduardo Camavinga (23 de ani) joacă deja de cinci ani la Real Madrid, dar se pare că n-ar mai face parte din planurile de viitor ale formației de pe ”Bernabeu”. Clubul vrea să obțină aproximativ 50 de milioane de euro în schimbul său.

Potrivit Fichajes, suma ar fi rezonabilă pentru cei de la Liverpool, care monitorizează atent situația mijlocașului francez cu un contract până în 2029 cu gruparea de pe ”Bernabeu”.

Eduardo Camavinga a fost transferat de Real Madrid, în august 2021, de la Stade Rennais pentru suma de 31 de milioane de euro. Francezul a jucat de atunci în 211 de meciuri oficiale, în care a marcat doar șase goluri și a oferit numai 11 pase decisive.

Eduardo Camavinga a câștigat alături de Real Madrid 11 trofee majore, dintre care două Ligi ale Campionilor (2022 și 2024) și două La Liga în aceiași ani.

Liverpool este pe locul șase în Premier League

Campionii din sezonul precedent sunt pe locul șase după 29 de etape, la egalitate cu Chelsea și la 19 puncte distanță de liderul Arsenal.

În următoarea rundă, Liverpool va juca pe teren propriu cu Tottenham, o echipă aflată într-o situație disperată. Partida este programată duminică, de la ora 18:30.