Accidentat la genunchi, Kylian Mbappe (27 de ani) nu va juca nici în weekend cu Elche. Meciul are loc pe ”Santiago Bernabeu” sâmbătă, de la ora 22:00, și contează pentru etapa #28 din La Liga.

După Elche, echipa pregătită de Alvaro Arbeloa o va înfrunta pe Manchester City în returul optimilor UEFA Champions League de pe Etihad, marți, de la 22:00.

Real Madrid a făcut anunțul despre Kylian Mbappe. Ce se întâmplă cu starul de pe ”Bernabeu”

În cadrul unei conferințe de presă, Arbeloa a explicat că se va lua o decizie finală în cazul lui Mbappe, dacă va juca sau nu cu Manchester City, duminică.

”Mbappe? Vreau să vină la Manchester, dar să vedem cum va fi. Duminică vom decide dacă va fi cu noi sau nu”, a spus Arbeloa, citat de Madrid Xtra pe rețelele social media.

Real Madrid a învins-o cu 3-0 în tur pe Manchester City, iar în mod normal în returul din Anglia galacticii trebuie să îndeplinească doar o formalitate. Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla.