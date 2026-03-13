Real Madrid a făcut anunțul despre Kylian Mbappe. Ce se întâmplă cu starul de pe "Bernabeu"

Francezul a lipsit de la ultimele patru meciuri de la Real Madrid.

Accidentat la genunchi, Kylian Mbappe (27 de ani) nu va juca nici în weekend cu Elche. Meciul are loc pe ”Santiago Bernabeu” sâmbătă, de la ora 22:00, și contează pentru etapa #28 din La Liga.

După Elche, echipa pregătită de Alvaro Arbeloa o va înfrunta pe Manchester City în returul optimilor UEFA Champions League de pe Etihad, marți, de la 22:00.

În cadrul unei conferințe de presă, Arbeloa a explicat că se va lua o decizie finală în cazul lui Mbappe, dacă va juca sau nu cu Manchester City, duminică.

”Mbappe? Vreau să vină la Manchester, dar să vedem cum va fi. Duminică vom decide dacă va fi cu noi sau nu”, a spus Arbeloa, citat de Madrid Xtra pe rețelele social media.

Real Madrid a învins-o cu 3-0 în tur pe Manchester City, iar în mod normal în returul din Anglia galacticii trebuie să îndeplinească doar o formalitate. Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla.

Cifrele lui Kylian Mbappe

Cotat la 200 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Mbappe a bifat în acest sezon 23 de meciuri în La Liga, opt în Champions League, unul în Copa del Rey și unul în Supercopa.

  • PSG: 308 meciuri jucate, 256 goluri înscrise, 110 pase decisive
  • Real Madrid: 92 meciuri jucate, 82 goluri înscrise, 11 pase decisive
  • AS Monaco: 60 meciuri jucate, 27 goluri înscrise, 16 pase decisive
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
Ștefan Stoica a semnat! Unde a ajuns fostul antrenor de la FCSB, FCU Craiova și Farul
UTA Arad - FC Hermannstadt 3-1, ACUM pe Sport.ro! Oaspeții ripostează prin Aurelian Chițu
Încă o tragedie o zguduie pe PAOK! A fost ucis, în plină stradă, de un fan al rivalei
”Cu cine vă bateți la titlu?” Răzvan Onea e sincer înainte de Rapid - Dinamo
Dennis Politic, OUT după 19 minute în UTA Arad - Hermannstadt!
Premieră! Cristi Chivu a decis să nu se prezinte înainte de Inter - Atalanta
Drăgușin asistă la o dramă fotbalistică: anunțul făcut de Tottenham

Primele investiții cerute de Mirel Rădoi la FCSB și decizia pe care e gata să o ia Gigi Becali

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“

Banii lui Becali i-au luat mințile: „Am făcut un pas înapoi când am semnat cu FCSB!“

Mirel Rădoi schimbă totul la FCSB: surpriza pregătită pentru adversarele din play-out

Va fi capăt de drum! Mihai Stoica trage linie la FCSB. Anunțul făcut de oficialul campioanei

Dennis Politic, OUT după 19 minute în UTA Arad - Hermannstadt!
Premieră! Cristi Chivu a decis să nu se prezinte înainte de Inter - Atalanta
Încă o tragedie o zguduie pe PAOK! A fost ucis, în plină stradă, de un fan al rivalei
”Cu cine vă bateți la titlu?” Răzvan Onea e sincer înainte de Rapid - Dinamo
Echipa cu care a negociat Mirel Rădoi a făcut azi anunțul oficial!
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
"Nu mai ești în Ligue 1, Kylian!" Mbappe, făcut praf după debutul în La Liga
El este noul antrenor de la Real Madrid! Spaniolii au făcut anunțul imediat după demiterea lui Xabi Alonso
Real Madrid a semnat cu un nou antrenor: "O legendă a clubului"
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

