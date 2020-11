Continua SERIA DE COSMAR pentru Griezmann! Francezul a RATAT un penalty in meciul cu Betis! A ajuns la a patra lovitura de pedeapsa ratata

Seria neagra a lui Antoine Griezmann la Barcelona continua. Atacantul francez nu se reuseste sa se intalneasca cu golul in tricoul catalanilor, inscriind doar un singur gol in acest sezon in cele 8 meciuri jucate.

Griezmann a avut cele mai mari ocazii ale meciului, insa de fiecare data suturile sale au trecut milimetric pe langa poarta, exact ca in partidele precedente. In absenta lui Messi, care a fost lasat pe banca de rezerve de Koeman, francezul a fost desemnat sa execute un penalty scos de Ansu Fati.

Atacantul a ales sa suteze puternic in dreapta lui Claudio Bravo, care a intuit lovitura si a respins balonul. Cu ratarea din meciul cu Betis, Griezmann a ajuns la 4 penalty-uri consecutive ratate atat pentru club, cat si pentru nationala.

I’ll never understand why coaches still allow Griezmann to take pens.

He has only scored 16 out of the 26 he has taken throughout his career & has missed his last FOUR. That gives him a success rate of just 62%.

That is, to put it bluntly, fucking shit pic.twitter.com/vYgvY4rZPk