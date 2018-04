Conditia pusa de Lenglet Barcelonei! Catalanii sunt gata sa-i achite clauza de reziliere fundasului de la Sevilla

Sport Catalunya a anuntat in aceasta dimineata ca Barcelona va demara discutiile pentru transferul fundasului francez Clement Lenglet, de 22 de ani, de la Sevilla.

Lenglet (22 de ani) a explodat in acest sezon la Sevilla. Fundasul francez de 1.87 metri, transferat de la Nancy pentru doar 4.5 milioane de euro, si-a multiplicat cota de piata prin evolutiile sale. Acesta este evaluat acum la o suma cuprinsa intre 30 si 45 de milioane euro.

Sport Catalunya, publicatie "de casa" a Barcelonei, scrie ca sefii Barcei au luat deja legatura cu reprezentantii lui Lenglet, transmitandu-le acestora sa nu se grabeasca cu prelungirea contractului pe care acesta il are cu formatia andaluza.

Aceeasi sursa mai scrie ca Lenglet le-a transmis catalanilor ca, in cazul in care interesul lor este cat se poate de serios, are o conditie de pus.

Concret, Lenglet a transmis ca vrea sa aiba trecut in contract un numar minim de meciuri jucate in fiecare sezon, pentru ca isi doreste sa evolueze cat mai mult si sa creasca.

De altfel, acesta este unul dintre motivele pentru care Lenglet nu a ajuns la Juventus in 2016. Atunci, italienii au vrut sa-l ia de la Nancy, dar fundasul le-a transmis ca nu isi doreste sa ajunga pe Juventus Stadium, fiind constient ca nu le va putea lua locurile lui Chiellini, Barzagli ori Bonucci.