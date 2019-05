Era supranumit "viitorul Messi" si ajungea in Bundesliga, dar acum si-a ruinat cariera! Cum a ajuns sa-si ceara scuze fanilor la doar 21 de ani

Un fotbalist turc de doar 21 de ani poate sa fie exemplul perfect pentru fotbalistii din Romania.

Articol publicat de Casian Soneriu



Emre Mor a ajuns in varful icebergului din punct de vedere fotbalistic la o varsta frageda, dar apoi cariera lui a luat o intorsatura la care putini se asteptau.

La 18 ani era cumparat de Dortumund de la Nordsjelland din Danemarca in schimbul a 10 milioane de euro, iar primul sezon pe Signal Iduna Park a fost promitator. A marcat un gol si a oferit 3 pase decisive in 12 partide.

Lipsa de profesionalism a tanarului fotbalist l-a infuriat pe Tuchel, iar dupa ce a intarziat de mai multe ori la antrenament si nu a mai dat deloc randament in teren, Mor a fost cumparat in 2017 de Celta Vigo in schimbul a 15 milioane de euro.

Parea sa fie locul perfect pentru a-si relansa cariera, dar lucrurile n-au stat deloc asa. A pierdut contactul cu echipa nationala, iar in sezonul 2018-2019 a evoluat in doar 10 partide din La Liga fara vreo realizare notabila. Cel supranumit “noul Messi” nu a revenit la forma care i-a impresionat pe sefii Borussiei si a ajuns chiar sa-si ceara scuze fanilor Celtei pentru lipsa de profesionalism.

"Ca fotbalist profesionist, n-ar trebuii sa ajung tarziu la antrenament. Asta nu o sa se mai intample niciodata si o sa incerc sa revin in echipa. #Sorry", a postat Emre Mor pe retelele sociale.

Turcul a evoluat in doar 38 de minute in 2019, dar are inca avantajul varstei si al talentului. La cei 21 de ani, Emre Mor mai are inca timp sa-si relanseze cariera care la un moment dat se anunta una de succes.