Messi, primele declaratii dupa esecul istoric cu Liverpool! "Imi amintesc ca am trait un cosmar" Starul Barcei a explicat ce s-a intamplat pe Anfield

Barcelona joaca finala Copa del Rey cu Valencia, sambata, de la ora 22:00!

Lionel Messi a vorbit pentru prima data despre meciul de cosmar al Barcelonei de pe Anfield, din returul semifinalei UEFA Champions League cu Liverpool.

Dupa ce a castigat confruntarea tur cu 3-0, echipa lui Ernesto Valverde parea deja calificata in finala de la Madrid. Totusi, elevii lui Jurgen Klopp au reusit sa produca surpriza si sa intoarca rezultatul. Dupa 4-0 pe Anfield, Liverpool s-a calificat in finala competitiei, acolo unde o va intalni pe rivala de acasa, Tottenham.

Barcelona se pregateste acum sa lupte pentru un alt trofeu, Copa del Rey, acolo unde vor juca finala cu Valencia.

La conferinta de presa dinaintea meciului, alaturi de Ernesto Valverde, la conferinta de presa au venit Lionel Messi si Gerard Pique.

Starul argentinian al Barcei a parut in continuare foarte afectat de rezultatul incredibil din UCL si a comentat pentru prima data ceea ce s-a intamplat in acea seara.

"Nu am revazut acel meci de la Liverpool, dar imi amintesc ca am trait acelasi cosmar ca la Roma. Am luat un gol repede si acest lucru ne-a afectat. Ne-am gandit la Roma, dar n-am crezut ca se poate repeta. Apoi am reactionat bine, dar doar in prima repriza. In a doua nu am mai fost competitivi, a fost o singura echipa pe teren si aceasta a fost o mare greseala. Jucam intr-o finala, iar noi am cedat.

A fost o lovitura extrem de dura, atat pentru mine, cat si pentru toti colegii. S-a vazut in urmatoarele doua partide, ne-am revenit cu greu. A fost extrem de dificil, dar acum suntem in fata unei finale si trebuie sa o castigam si sa incheiem bine acest sezon", a declarat Messi.