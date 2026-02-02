Cum arată clasamentul ATP după succesul lui Alcaraz de la Australian Open: tenismenul român cel mai bine plasat

Spaniolul în vârstă de 22 de ani are 13.650 de puncte cu 3.350 de puncte mai mult decât italianul (10.300), care a pierdut 1.200 de puncte după ce a fost eliminat în semifinale de Djokovici.

Finalist la Melbourne, sârbul, care urcă pe podium (locul 3) pentru prima dată din vara anului 2024, are aproape jumătate din punctele italianului (5.280 puncte)

Învins în semifinale de Alcaraz, germanul Alexander Zverev coboară pe locul patru (4.605 puncte). Ultima schimbare în top 10: americanul Taylor Fritz urcă două poziţii (7), în timp ce compatriotul său Ben Shelton coboară pe locul 9.

Primul român în clasamentul ATP este Filip Cristian Jianu, care se află pe locul 252, după o urcare de 26 de locuri, cu 218 puncte.

Primele zece locuri în clasamentul ATP la 2 februarie:

Carlos Alcaraz (Spania) 13.650 puncte Jannik Sinner (Italia) 10.300 Novak Djokovic (Serbia) 5.280 Alexander Zverev (Germania) 4.605 Lorenzo Musetti (Italia) 4.405 Alex De Minaur (Australia) 4.080 Taylor Fritz (SUA) 3.940 Félix Auger-Aliassime (Canada) 3.725 Ben Shelton (SUA) 3.600 Alexander Bublik (Kazahstan) 3.235.

